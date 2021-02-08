Прогревали паяльной лампой бак: В Гусеве сгорела фура, есть пострадавший

В Гусеве местный житель получил ожоги после того, как паяльной лампой прогревал бак с замерзшим дизельным топливом. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 8 февраля. По данным очевидцев, огонь с бака перекинулся на полуприцеп, который выгорел полностью. Также сгорел седельный тягач.

По предварительным данным, как минимум один человек получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.