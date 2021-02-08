В Калининградской области начали прививать новой партией из 2500 доз вакцины

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Как сообщили в региональном оперативном штабе, в нашу область поступила новая партия вакцины «Спутник V» - 2502 дозы.

- Ей уже прививают в поликлиниках, - уточнили в оперштабе.

Напомним, по графику, утвержденному Минздравом России, в феврале Калининградская область должна получить 30 000 вакцины от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно для жителей региона, достигших возраста 18 лет.

Напомним, что прививки делают двукратно с разницей в 21 день. Ее действие распространяется на два года. Иммунизация не проводится детям, беременным женщинам и кормящим мамам.