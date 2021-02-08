Из-за морозов в Калининградской области резко выросло потребление электроэнергии

Максимальную нагрузку на энергосистему с начала 2021 года зафиксирована сегодня, 8 февраля, - 774 МВт.

- Среднее абсолютное значение энергопотребления составило 708,7 МВт, что на 7 % больше относительно прошлого года, - сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

Аномальные для региона метеорологические условия не повлияли на работу электросетевого комплекса. Длительных технологических нарушений, пожаров, нештатных ситуаций зафиксировано не было, особый режим работы не вводился. Однако участились случаи повреждения электрооборудования из-за увеличения допустимой нагрузки на электросеть.

- Жители региона, активно используя электроприборы для обогрева домов, часто превышают разрешенную техническими условиями мощность. Во избежание технологических нарушений убедительно просим ограничить уровень энергопотребления до допустимого значения, - призывают в компании «Россети Янтарь».