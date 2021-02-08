В Калининград прилетели снегири

. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Калининград из-за морозов прилетели снегири. Этих красивых птиц с красными грудками уже видели горожане.

Как пояснил «Комсомолке» орнитолог Геннадий Гришанов, снегири у нас гнездятся. Их можно встретить в лесах. Но это редкий вид. И снегири, которые сейчас встречаются в городе – не местные, а прилетевшие с севера.

- Это птицы, прилетевшие, например, из Скандинавии, может быть, даже из Ленинградской области. Это мое предположение, - говорит орнитолог. Точнее сказать сложно, потому как нужно проводить кольцевание и только после этого делать выводы.

- Последние лет 15 снегирей в Калининграде практически нет. Или встречаются они очень редко. С чем это связать? Самое вероятное – теплые зимы. Чем холоднее зима, чем меньше корма, тем больше вероятность встретить у нас птиц. И они прилетают из других регионов к нам в поисках ягод и семян ясеня. То же самое со свиристелями. Я их уже видел в этом году две стайки, – отмечает Геннадий Гришанов.