Северный вокзал Калининграда останется без старинного паровоза

Паровоз на Северном вокзале был установлен в 2010 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководство Калининградской железной дороге приняло решение передать в Гусев паровоз-памятник, который в настоящее время стоит на Северном вокзале Калининграда. За транспортировку заплатит гусевская администрация.

Как сообщил в эфире радиостанции "Балтик Плюс" глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, паровоз будет стоять на вокзале Гусева, соответствующая договоренность с КЖД достигнута. По словам Китаева, для паровоза уже фактически придумана легенда - мол, на именно нем в 1946 году в Гусев приехали первые переселенцы из Брянской области.

Паровоз, произведенный в Германии в 1940-х годах, был установлен на Северном вокзале в 2010 году.