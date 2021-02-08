Калининград вошел в топ-5 городов с рекордным ростом цен на квартиры

. Фото: Александр Подгорчук

Калининград занял четвертое место в списке городов России, где в минувшем году сильнее всего взлетели цены на вторичное жилье. Как сообщило РИА "Новости" со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG, стоимость квадратного метра в нашем городе выросла за год на 18,4 процента - до 65,7 тысячи рублей.

А тройка лидеров рейтинга выглядит следующим образом. На первом месте - подмосковная Балашиха, где за год стоимость "квадрата" поднялась на 21,3 процента (112,3 тысячи рублей). Северная столица заняла второе место: 21 процент и 141 тысяча соответственно. "Бронза" у курортного Сочи. Там рост цен превысил 18 процентов и метр сегодня обходится в 125,7 тысячи рублей.

Москва, кстати, занимает пятую строчку в "турнирной таблице". С января прошлого года по январь нынешнего "вторичка" там подорожала на 17 процентов. Сегодня квадратный метр в столице стоит в среднем 239,3 тысячи рублей.