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Балтийское море вот-вот замерзнет: в Зеленоградске появился блинчатый лед

Появление ледяных дисков связано с круговым движением потоков воды
Кирилл Алексеев
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Блинчатый лед в Зеленоградске.

Блинчатый лед в Зеленоградске.

Фото: vk.com

Жители Зеленоградская заметили на море т.н. блинчатый лед - это свидетельство того, что море скоро замерзнет. Об этом сообщается в группе "Зеленоградск Live".

- Такие ледышки появляются на начальных фазах застывания льда при сильном ветре, а также когда в водоеме есть небольшие волны. Появление ледяных дисков связано с круговым движением потоков воды, - отмечает автор поста.

Блинчатый лед (Pancake ice) - ледяные образования округлой формы от 30 см до 3 метров в диаметре и толщиной 10 -15 см с приподнятыми краями. Образуется он при слабом волнении из ледяного сала (слоя слякоти), снежуры или шуги.