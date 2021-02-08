Балтийское море вот-вот замерзнет: в Зеленоградске появился блинчатый лед

Блинчатый лед в Зеленоградске. Фото: vk.com

Жители Зеленоградская заметили на море т.н. блинчатый лед - это свидетельство того, что море скоро замерзнет. Об этом сообщается в группе "Зеленоградск Live".

- Такие ледышки появляются на начальных фазах застывания льда при сильном ветре, а также когда в водоеме есть небольшие волны. Появление ледяных дисков связано с круговым движением потоков воды, - отмечает автор поста.

Блинчатый лед (Pancake ice) - ледяные образования округлой формы от 30 см до 3 метров в диаметре и толщиной 10 -15 см с приподнятыми краями. Образуется он при слабом волнении из ледяного сала (слоя слякоти), снежуры или шуги.