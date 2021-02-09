Стало известно, где в Калининграде поедут б/у автобусы, подаренные Москвой

В Калининграде проходят техническое обслуживание, которые накануне городу подарили власти Москвы. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник отдела организации дорожного движения мэрии Александр Химич.

- Этим автобусам 10 лет. Они сейчас подкрашиваются, подмазываются и проходят регистрацию в ГИБДД, - сказал Александр Химич. Он отметил, что техническое состояние автобусов хорошее. – Мы высылали специалистов, чтобы оценить их техническое состояние. Смотрели двигатели, коробки передач. Выбрали самые лучшие, и они своим ходом доехали в Калининград.

Александр Химич сказал, что столичные бело-зеленые ЛиАЗы скоро поедут по Калининграду.

- Мы планируем заменить автобусы на 14 маршруте, где в основном ПАЗы эксплуатировались. ПАЗы будем потихонечку списывать, - отметил он.

Муниципальные оранжевые автобусы, которыми сейчас пользуются калининградцы, покупали в 2015-2016 годах.