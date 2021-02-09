Калининград встал утром в 8-бальных пробках

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В Калининграде во вторник, 9 февраля, зафиксированы 8-бальные пробки. Об этом рассказали в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» со ссылкой на сервис «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 8:30 утра 9 февраля ДТП зафиксировано на пересечении Ленинского проспекта и улицы Багратиона (по направлению в центр города).

Еще одно ДТП случилось на перекрестке А. Невского и Куйбышева. Из-за этого улица Гагарина стоит.

На Московском проспекте до Литовского вала все очень плотно.

Из-за ДТП движение затруднено на улицах Ульяны Громовой,

Судостроительной, Инженерной.

Еще одно ДТП зафиксировано на лице Карамзина и у микрорайона Космодемьянского.

Движение автомобилей в Калининграде затрудняет и падающий снег. Очевидцы говорят, что дороги в городе не чистят.