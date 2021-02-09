В Большом Исаково сгорел мебельный цех

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В понедельник в поселке Большое Исаково произошел пожар 150- метровом гараже, часть которого использовалась под баню, другая – под мебельный цех. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В результате пожара сгорело помещение площадью 72 «квадрата», используемое под мебельный цех.

Пожарные вынесли из огня два пропановых и один кислородный баллоны и спасли рядом стоящий жилой дом довоенной постройки.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей.