В Большом Исаково сгорел мебельный цех

.
Фото: архив "КП"
В понедельник в поселке Большое Исаково произошел пожар 150- метровом гараже, часть которого использовалась под баню, другая – под мебельный цех. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В результате пожара сгорело помещение площадью 72 «квадрата», используемое под мебельный цех.
Пожарные вынесли из огня два пропановых и один кислородный баллоны и спасли рядом стоящий жилой дом довоенной постройки.
Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей.