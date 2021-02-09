В Калининграде завели дело на пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода на Окружной

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего двух пешеходов на Большой Окружной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в ночь на 7 февраля. Пьяный водитель «Рено» сбил двух мужчин, которые шли по краю проезжей части. Скрываясь с места происшествия, 36-летний водитель сначала врезался в «Тойоту», а затем с дороги в районе СНТ «Золотой петушок» и врезался в забор.

В результате наезда погиб 39-летний житель улицы Алданской. Кроме того, в БСМП с травмами был госпитализирован второй пешеход —49-летний житель Неманского района.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, водителя задержали. Подозреваемого поместили в ИВС, ранее он был неоднократно судим за кражу, грабёж, незаконный оборот наркотических и сильнодействующих ядовитых веществ в целях сбыта.