Калининградец сломал подруге пальцы на ноге, признаваясь ей в любви

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На жителя Черняховска завели уголовное дело за причинение среднего вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию поступило заявление от 33-летней местной жительницы Черняховска о том, что ее сожитель сломал ей пальцы на ноге. Как установили полицейские, между сожителями произошел бытовой конфликт, в результате которого женщина решила уйти от него.

«Чтобы не дать ей выйти из квартиры и успеть сказать слова любви, ее сожитель наступил ей на ногу и высказал в лицо все, что о ней думает», - рассказали в пресс-службе полиции.

После такого разговора женщина все же ушла, но не домой, а в больницу, где ей наложили гипс.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», мужчине грозит до трех лет лишения свободы.