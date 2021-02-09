В Калининграде выявили 170 новых случаев коронавируса за сутки

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 170 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 25 670 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 15 019 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 3 998 216 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 530 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 77 598 человек.