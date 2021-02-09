Пьяный калининградец устроил дебош в магазине за отказ продать ему спиртное

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, устроившего дебош в магазине. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Жиленкова. Мужчине не продали спиртное, покупатели начал угрожать продавцов и оскорблять их.

Он также оказал сопротивление прибывшим на место росгвардейцам, которые задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.