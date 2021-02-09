Пловцы из Калининграда завоевали два серебра всероссийских соревнований «Веселый дельфин»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Татарстане прошел ежегодный национальный турнир по плаванию среди юношей и девушек не старше 15 лет «Веселый дельфин». В казанском Дворце водных видов спорта соперничали более 600 представителей 54 регионов РФ.

Сборная Калининградской области. Завоевала две серебряных награды престижного первенства.

Успешной для Александра Коновалова была дистанция в 100 метров. Воспитанник зеленоградской спортивной школы «Янтарь» пришёл к финишу финального заплыва за 1 минуту 07,87 секунды, уступив только Максиму Глазкову из Свердловской области три сотые секунды.

Вице-чемпионкой по итогам многоборья стала Екатерина Стрюк из профильной калининградской спортшколы олимпийского резерва №14. Будучи четвёртой на 800 метров вольным стилем, калининградка проплыла четвёртой и 100 метров на спине. Благодаря 22 месту по итогам комплексного плавания на 200 метров, она набрала необходимую сумму для второго места в многоборье.