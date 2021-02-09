Коронавирус за сутки выявили в 19-ти городах Калининградской области

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В Калининградской области за сутки было выявлено 170 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 19-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 98 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –7

Нестеровский городской округ - 1

Озерский городской округ - 3

Балтийский городской округ – 7

Пионерский городской округ - 3

Гвардейский городской округ – 6

Полесский городской округ - 3

Гурьевский городской округ - 16

Правдинский городской округ – 2

Светловский городской округ – 5

Гусевский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ –6

Светлогорский городской округ – 1

Славский городской округ – 2

Советский городской округ – 2

Ладушкинский городской округ - 1

Черняховский городской округ –5

Неманский городской округ – 1