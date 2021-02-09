Коронавирус за сутки выявили в 19-ти городах Калининградской области

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Фото: архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлено 170 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 19-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 98 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –7
Нестеровский городской округ - 1
Озерский городской округ - 3
Балтийский городской округ – 7
Пионерский городской округ - 3
Гвардейский городской округ – 6
Полесский городской округ - 3
Гурьевский городской округ - 16
Правдинский городской округ – 2
Светловский городской округ – 5
Гусевский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ –6
Светлогорский городской округ – 1
Славский городской округ – 2
Советский городской округ – 2
Ладушкинский городской округ - 1
Черняховский городской округ –5
Неманский городской округ – 1