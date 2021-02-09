В Калининграде компанию оштрафовали на 1 млн за взятку чиновнику

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В Калининграде компанию оштрафовали за совершение коррупционного правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Представитель ООО «МАКА» передал сотруднику отдела лицензирования департамента развития предпринимательства и торговли министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области 20 тыс. рублей. Деньги передавались положительное решение вопроса о продлении срока лицензии на осуществление розничной продажи алкоголем.

Суд признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения и назначил административный штраф в размере 1 млн рублей. Что касается чиновника правительства, на него завели уголовное дело по статье «Получение взятки».