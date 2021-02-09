6 школьников, 4 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 170 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 131 случай ОРВИ, 30 случаев пневмоний и 9 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 39 пенсионеров;

- 7 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 4 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- сотрудник банка;

- 5 сотрудников учреждений сферы культуры и досуга;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- ребёнок до года;

- 3 воспитанника д/с Почемучка Советск, д/с 4 Черняховск, д/с 7 Калининград;

- 6 учащихся (Школы 28, 10, 46, 14 Калининград; Полесская Школа, гимназия 7 Балтийск);

- 4 студента (БФУ, КГТУ, Калининградский бизнес колледж);

- 29 неработающих.