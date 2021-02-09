6 школьников, 4 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 170 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 131 случай ОРВИ, 30 случаев пневмоний и 9 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 39 пенсионеров;
- 7 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 4 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- сотрудник банка;
- 5 сотрудников учреждений сферы культуры и досуга;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- ребёнок до года;
- 3 воспитанника д/с Почемучка Советск, д/с 4 Черняховск, д/с 7 Калининград;
- 6 учащихся (Школы 28, 10, 46, 14 Калининград; Полесская Школа, гимназия 7 Балтийск);
- 4 студента (БФУ, КГТУ, Калининградский бизнес колледж);
- 29 неработающих.