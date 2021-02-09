Калининградец оформил кредит на умершего человека

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Житель Калининграда оформил кредит на умершего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 27-летний мужчина был знаком с сыном умершего и пользовался его банковской картой, когда тот по дружбе дал ее на время. Один раз друг даже попросил злоумышленника перевести некоторую сумму на счет своего отца. Так он завладел персональными данными и другой конфиденциальной информацией, которая впоследствии помогла ему взять на чужое имя кредит.

Когда злоумышленник узнал, что отец его друга умер, он решил воспользоваться ситуацией и через онлайн приложение оформил на него займ на 90 тысяч рублей.

На афериста завели уголовное дело по статье РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Расследование продолжается.