В Светлом охотник за цветным металлом оставлял дома без интернета

В Светлом сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж медных проводов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В городе периодически целые дома лишались доступа в интернет: кто-то срезал телекоммуникационные кабели в подвалах и на чердаках

«Расследуя эти преступления оперативники сразу поняли, что имеют дело не с обычным охотником за цветметом. Вор практически не оставлял следов. Кражи он совершал ночью, либо рано утром, когда жильцы домов спали и не замечали резкого отключения от сети. Потом выяснилось, что злоумышленник тщательно готовился к преступлениям. Он проводил разведку, исследовал пути отступления, и способы проникновения в подвалы и чердаки», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Полицейские выяснили примерные места, где в следующий раз могут произойти отключения от интернета и установили там камеры наблюдения. Ловушка сработала и злоумышленник был идентифицирован. Мужчину задержали и изъяли у него инструменты, которыми он срезал провода, а также части похищенного имущества. Им оказался ранее судимый 34-летний программист. Похищенное он обрабатывал и сдавал в пункты приема цветных металлов.

На мужчину завели два уголовных дела, всего, по версии полиции, он совершил не менее 5 краж кабелей.