«Жильцы, плача, благодарили нас»: в правительстве объяснили, почему не признали памятником дом у моста Королевы Луизы в Советске

Дом у моста королевы Луизы в тумане. Фото: СОЦСЕТИ

В прямом эфире в группе правительства Калининградской области в социальной сети "ВКонтакте" руководитель Службы госохраны культурного наследия Евгений Маслов рассказал, почему было отказано активистам, просившим признать памятником истории историческое здание у моста королевы Луизы в Советске.

- Угроза сноса здания - это не критерий, а антикритерий. Мы здесь видим высокий уровень коррупционной составляющей, - сказал Евгений Маслов. - Например, здание таможни Тильзита возле моста Королевы Луизы. В течение долгих лет никто не задумывался, чтобы поставить его на учет как памятник. Но как только дом признан аварийным, появились активисты. Стали заявлять, что этот дом присутствует на старинных открытках.

Однако служба госохраны отказала в признании здания памятником.

- У меня часто возникает вопрос к активистам: "А вы жильцов спрашивали?" Они уходят от ответа. А когда мы говорили с жильцами, они плакали и благодарили, что не поставили здание на учет. Попробуйте жить в таких аварийных условиях! Давайте думать об ответственности за свои решения, - добавил Маслов.