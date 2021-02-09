Суд обязал правительство выделить сироте из Славска квартиру

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Суд обязал правительство Калининградской области выделить сироте из Славска квартиру. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее горожанка, устав ждать положенную ей по закону квартиру, обратилась в Генпрокуратуру РФ. В ходе прокурорской проверки было установлено, что администрация Славска не приняла мер по предоставлению жилья. За это даже привлекли к дисциплинарной ответственности какого-то местного чиновника.

Что касается жилья, прокуратура подала в суд на региональное правительство и выиграла. На областные власти теперь возложена обязанность по обеспечению благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда.