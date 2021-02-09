Полицейские изъяли у калининградца тысячу патронов к автомату Калашникова

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

У жителя Советска изъяли около тысячи патронов от автомата Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 29-летнего местного жителя. При осмотре хозпостройки, расположенной на придомовой территории, полицейские обнаружили и изъяли патронный цинк с боеприпасами к автомату Калашникова. Оперативники насчитали 969 патронов калибра 5.45 мм. Эксперты подтвердили, что изъятое пригодно для стрельбы.

«Подозреваемый пояснил, что нашёл боеприпасы у себя в подвале, когда ремонтировал сантехнику. Находку он решил оставить себе. Правоохранители предполагают, что мужчина, на самом деле, искал покупателей на боеприпасы», - отметили в пресс-службе УМВД.

На советчанина завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В настоящее время ведётся следствие.