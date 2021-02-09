Евгений Маслов: Вы просите нас придать статус памятника культовому объекту Третьего рейха? Нет!

Тингплатц в Тильзите. Фото 1930-х годов. Фото: СОЦСЕТИ

Руководитель службы госохраны культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов жестко ответил активистам, которые направили в службу заявку с просьбой присвоить статус объекту культурного наследия т.н. Зеленому театру в парке Советска.

Маслов заявил, что это невозможно, поскольку в здании театра под открытым небом заметен след немецких национал-социалистов.

- Это сооружение до войны являлось так называемым тингплатцем, - сказал Маслов. - А знаете что такое тингплатц? Тингами в нацистской Германии стали называться массовые мероприятия под открытым небом, возрождающие языческие культы. И для этого стали строить тингплатцы. Планировались, что на территории Третьего рейха возникнут 400 тингплатцей, но построили только 60. Один из них в Тильзите, нынешнем Советске. И получается так, что некоторые горожане предлагают нам ставить на учет культовые места национал-социализма. Больше не подавайте нам таких заявок, иначе будем их передавать в другие ведомства.