Бесплатных электронных виз в Калининград после пандемии не будет

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Бесплатных электронных виз для посещения Калининградской области после снятия «коронавирусных» ограничений не будет. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с немецкими предпринимателями.

«Вторую половину 2019 года туристы, в том числе, немецкие, с удовольствием сюда приезжали отдохнуть, провести выходные, по работе, по бизнесу. После снятия ограничений этот механизм будет доступен на всей территории России, и, сожалению, коллеги из МИДа настояли на том, чтобы эта виза была платной, - сказал Алиханов. – Хотя, на мой взгляд, мы бы больше зарабатывали на постоянных туристах, чем на консульских сборах, но у нас не приято спорить с МИДом».

Алиханов добавил, что надеется вернуться к вопросу бесплатных электронных виз, чтобы увидеть не только большой приток туристов, но и молодых людей на уровне студенческих обменов.

Напомним, электронная виза для граждан 53 стран разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, она действительна в течение 30 дней, выдается с туристической, деловой и гуманитарной целью.