В Калининграде арестовали водителя, скрывшегося с места наезда на двух пешеходов

В Калининграде на время проведения предварительного следствия, арестовали водителя, который сбил двух пешеходов на Окружной. Один из мужчин от полученных ранений скончался на месте происшествия. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, ДТП произошло вечером 6 февраля на Большой Окружной. Очевидцы сообщили в полицию, что «Рено Логан» сбил людей и уехал. На место были направлены бригады скорой медицинской помощи, и экипажи ГИБДД, которые обнаружили разыскиваемый автомобиль в кювете. Задержали инспекторы ГИБДД и водителя. Оказалось, что после наезда на пешеходов, пьяный 36-летний мужчина попытался скрыться, однако совершил еще одно ДТП, врезавшись в попутный легковой автомобиль.

Накануне на ранее неоднократно судимого водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Расследование продолжается.