ГИБДД: С начала 2021 года в Калининградской области сбили насмерть четырех пешеходов

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В Калининградской области с начала года зарегистрировано 26 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 25 человек, 4 пешехода погибли. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Одно из таких ДТП произошло 5 февраля в Калининграде. В 14 часов 22 минуты 42-летний водитель микроавтобуса «Форд на улице Нарвской сбил 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы. «Водитель не сбавил скорость перед пешеходным переходом, а пешеход, видя приближающийся автомобиль, не дождавшись его остановки начала переходить дорогу, в результате чего произошло происшествие», - отметили в Госавтоинспекции.

УГИБДД напоминает водителям о необходимости снижения скоростного режима при приближении к пешеходным переходам, особенно в зимний период, когда на дорогах образуется гололедица. Пешеходы, прежде чем переходить проезжую часть, должны убедиться с безопасности.