Калининградец распространял марихуану среди молодежи

В Калининграде полицейские задержали сбытчика наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

43-летний местный житель распространял среди молодежи марихуану. Чтобы поймать злоумышленника с поличным, полицейские провели проверочную закупку. В ходе личного досмотра у него нашли приготовленные к сбыту партии наркотика.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Сейчас оперативники выясняют, откуда задержанный брал наркотики.