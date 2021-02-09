Лучшей служебной собакой-спасателем стал пес из Калининграда

Акай работает в тандеме со спасателем 2 класса Александром Александровым. Фото: Архив "КП"

Восьмилетний бордер колли Акай из Калининградской области стал лучшей собакой-спасателем России. Ежегодная церемония награждения прошла в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.

Акай работает в тандеме со спасателем 2 класса поисково-спасательного отряда регионального управления Александром Александровым, который в 2020 году стал лучшим спасателем-кинологом МЧС России.

В прошлом году Акай принял участие в 32 поисково-спасательных операциях, его основная специализация – поиск людей в лесу. Однажды пес помог отыскать в болотистой местности заблудившихся в лесу женщин с ребенком, которых к тому моменту искали уже 2 дня. За это время потерявшиеся ушли достаточно далеко, и эвакуация происходила с помощью вертолета.

Собака аттестована на работу с двумя кинологами – это значит, что может полноценно выполнять свои функции с каждым из них. Стоит отметить, что эта порода очень быстро обучаема, и считается самой интеллектуальной среди собак.