В Нестеровском районе открылся новый ФАП

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Нестеровском районе в поселке Луговое появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Помимо местных жителей он обслуживает поселок Чапаева, всего 364 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В здании ФАПа есть все коммуникации: водоснабжение, водоотведение, электрическое отопление, смонтирована пожарная сигнализация. В помощь фельдшеру имеются электрокардиограф, кислородный концентратор, анализатор для измерения глюкозы и холестерина в крови, дефибриллятор, стерилизатор и другое медицинское оборудование, необходимое для оказания неотложной доврачебной медицинской помощи, проведения диспансеризации, профосмотров взрослого и детского населения, санитарно-профилактической работы.

По данным пресс-службы правительства, с 2012 года в регионе открылось 52 ФАПа, а также восемь офисов врачей общей практики и одна врачебная амбулатория. Так, в структуре Нестеровской больницы 15 ФАПов, из них семь – новые модульные, открытые за последние 10 лет.