Разыскивается казахстанец, помогший убить в Калининграде двух человек

Руслан Смагулов. Фото: Пресс-служба Управления СКР по Калининградской области

Управление уголовного розыска УМВД России по Калининградской области и региональный Следственный комитет разыскивают Смагулова Руслана Жастлековича. Уроженец города Ермак Павлодарской области Республики Казахстан подозревается в пособничестве в убийстве двух человек. Преступление было совершено в Калининграде летом 2011 года. В настоящее время 41-летний Смагулов объявлен в международный розыск (предполагается, что он может скрываться за границей). Всех, кому известно местонахождение Смагулова, просят незамедлительно обращаться по телефонам: 55-29-82, 55-29-83, 02, 102, а также по номеру 89118682502 (дежурный Следственного комитета).Конфиденциальность гарантируется!