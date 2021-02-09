В Зеленоградске больше 1,8 млн рублей потратят на фонари

Администрация Зеленоградского городского округа провела конкурсные процедуры – определен подрядчик на установку фонарей.

Как сообщается на сайте администрации, речь идет об устройстве уличного освещения возле остановочных павильонов для школьных автобусов на территории округа.

По итогам конкурсных процедур стоимость работ составила более 1.8 млн рублей.

«Работы будут выполнены в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта», - говорится в сообщении.

Обещают использовать современные энергосберегающие светильники.