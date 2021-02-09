Поликлиники Светлого и Зеленоградска подсоединили к единому номеру 122

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К единому номеру регионального минздрава 122 подключили взрослые поликлиники Светлого и Зеленоградска. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«В федеральную единую службу оперативной помощи эти лечебные учреждения войдут с 10 и 11 февраля соответственно», - отметили в минздраве.

Теперь, чтобы оформить вызов врача на дом, записаться к врачу, обратиться за психологической поддержкой, получить информацию касательно вакцинации против COVID-19, жители Светловского и Зеленоградского городских округов могут набрать единый номер 122.

В проекте этого единого колл-центра, помимо государственных медицинских организаций Калининграда, участвуют взрослые поликлиники Гурьевска, Правдинска, Полесска, Гвардейска, Янтарного, Светлогорска, Пионерского, Черняховска, Гусева и Советска.