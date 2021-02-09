Возле Бальги хотят открыть мужской монастырь

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В замке Бальга в Мамоново открылся Спасский скит. В будущем возможно его преобразование в монастырь. Об этом в интервью «Журналу Московской Патриархии» сообщил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

- Поставили деревянную церковь, назначили скитоначальника из числа монахов, рукоположили его в священный сан. Но пока скит слишком молод, чтобы наполниться решившими полностью оставить мир людьми: сейчас здесь подвизаются послушники. Главное – в скиту затеплилась церковная молитва. Совершается Литургия – значит, и желающие потрудиться найдутся, - говорит архиепископ Серафим.

По его словам, все материальное обеспечение епархия взяла на себя.

- Уже возведены дом настоятеля и новый корпус, в котором разместятся восемь келий. А возникнет монашеская община – будем обращаться к Святейшему Патриарху с прошением об открытии монастыря, - сказал архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.