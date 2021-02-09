Редкое явление: В небе над Калининградом появились световые столбы

Фото: Александр Дыньков. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининграде зафиксировали нечастое явление – световые столбы. Замечены они были, в частности, над Прегольской ТЭС и на нескольких улицах за городом.

Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в «ВКонтакте»!

Световые столбы - это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся, например, от фонаря.

Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.