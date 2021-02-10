В Гурьевском районе из горящего дома эвакуировали 7 человек

Серьезный пожар пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС в минувший вторник, 9 февраля, вечером. В 16.15 поступило сообщение о том, что на улице Корсунской в поселке Кутузово Гурьевского района горит дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в довоенном здании выгорела двухкомнатная квартира, коридор второго этажа, кровля на площади 100 кв.м.

«Спасены три квартиры и вторая половина кровли. Эвакуировано 7 человек», - сообщили в МЧС.

В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 27 человек и 5 единиц техники.