Режиссер лучшего фильма 2020: В Калининграде нужно снимать кино

Дмитрий Давыдов. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде состоится предпремьерный показ фильма «Пугало» Дмитрия Давыдова. Режиссер приехал к нам и стал гостем передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Фильм «Пугало» на кинофестивале «Кинотавр» в 2020 году взял главный приз, а также приз за лучшую женскую роль (Валентина Романова-Чыскыырай) и приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России.

- Я мечтал сюда приехать и посмотреть город. Так и сказал своим агентам, что до Санкт-Петербурга и Москвы прилечу в Калининград. Интересна история города. Я вчера прилетел, походил по городу. Интересный город! Здесь надо снимать кино, - сказал в эфире Дмитрий.

Дмитрий Давыдов по образованию учитель. Отработал в школе 16 лет, занимался с подростками, в том числе на общественных началах открыл небольшой кружок-киношколу для детей. Там и задумал снять настоящее кино.

Дебютный его фильм называется «Костер». Ради его съемок Дмитрий продал машину и взял кредит. Фильм в Якутии в прокате провалился, но хорошо проявил себя на фестивалях.

Все картины режиссер снимает на якутском языке.