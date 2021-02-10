В квартиру к калининградцам заползла змея

На часах было около 23:00, когда житель одной из квартир в Московском районе Калининграда обнаружил у себя в ванной комнате змею. Нет, это не был прикол и животное оказалось самое настоящее. Перепуганные горожане позвонили в систему 112.

«Жители немедленно вызвали спасателей. Прибыв на место, спасатели увидели перепуганных граждан и 80-сантиметровую змею коричневого цвета», - рассказали в системе 112.

Спасатели отловили змею и вывезли из квартиры. Ее планируют передать в Калининградский зоопарк.

Как животное попало в квартиру, предстоит выяснить. По одной из версий змея приползла из подвала.