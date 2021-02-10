В Светлогорске из подъезда украли детскую инвалидную коляску

Жителю Светлогорска понадобилось камера от колеса для инвалидной коляски. Он не придумал ничего лучше, чем украсть ее.

В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что из подъезда дома была похищена детская инвалидная коляска, стоимостью 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен ранее судимый 28-летний местный житель.

«Взяв нужную деталь от инвалидной коляски, злоумышленник выкинул в лесу краденую вещь. После задержания сотрудниками полиции была изъята камера от колеса».

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.