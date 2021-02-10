Возобновлен транзит газа в Калининградскую область через Литву

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Поставки российского газа транзитом через Литву в Калининградскую область возобновились в ночь на среду, 10 февраля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на литовского газотранспортного оператора Amber Grid.

Ранее во вторник Amber Grid сообщила, что транзит газа через Литву в Калининградскую область РФ временно остановлен по просьбе «Газпрома».

В «Газпроме» сообщили, что потребности Калининградской области в газе полностью обеспечиваются за счет подземного хранилища газа (ПХГ). В свою очередь вице-премьер калининградского правительства Александр Рольбинов, отметил, что данная ситуация не отразится на потребителях.