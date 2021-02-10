15 медиков, 5 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 164 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 127 случаев ОРВИ, 25 случаев пневмоний и 12 бессимптомных форм. Нарастающим итогом 25834 случая.
Среди заболевших:
- 58 пенсионеров;
- 15 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- сотрудник транспортного предприятия;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждений сферы культуры и досуга;
-сотрудник организации по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 учащихся (Школа 13 Калининград; Школа 1 Гусев; Школа будущего; Гимназия 7 Балтийск; Школа 1 Светлый);
- 23 неработающих.