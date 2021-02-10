15 медиков, 5 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 164 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 127 случаев ОРВИ, 25 случаев пневмоний и 12 бессимптомных форм. Нарастающим итогом 25834 случая.

Среди заболевших:

- 58 пенсионеров;

- 15 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- сотрудник транспортного предприятия;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждений сферы культуры и досуга;

-сотрудник организации по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 учащихся (Школа 13 Калининград; Школа 1 Гусев; Школа будущего; Гимназия 7 Балтийск; Школа 1 Светлый);

- 23 неработающих.