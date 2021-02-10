В Калининграде будут судить членов банды наркоторговцев-закладчиков

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Следственная часть регионального УМВД завершила расследование уголовного дела по обвинению троих жителей Калининграда в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВ,

Как установили оперативники, 27-летний ранее судимый калининградец создал в «Даркнете» интернет-магазин и размещал на торговой площадке объявления о продаже мефедрона, амфетамина, альфа-ПВП («соли») и марихуаны. Мужчина договаривался с клиентами, а двое его друзей детства устраивали в городе закладки с запрещенным товаром.

Полицейские задокументировали их противоправную деятельность, собрали доказательства фактов сбыта наркотиков и задержали закладчиков с поличным. При обысках у них изъяли приготовленные к сбыту наркотики и компьютерную технику, при помощи которой он осуществлял торговлю ими в даркнете.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Членам ОПГ грозит до 20 лет лишения свободы.