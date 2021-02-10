Авиакомпания «Nordwind» планирует рейсы из Калининграда в Тюмень, Уфу, Пермь и Самару

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Авиакомпания «Nordwind» в летнем расписании планирует начать выполнять прямые регулярные перелеты из Калининграда в Тюмень, Уфу, Самару и Пермь. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Первый рейс из Калининграда в Пермь запланирован 1 апреля, открытие направления в Тюмень состоится 23 апреля, а в Уфу - 24 апреля. Начало полетов в Самару предполагается с 26 апреля.

Рейсы из калининградского аэропорта по каждому направлению будут выполняться дважды в неделю: в Уфу - по средам и субботам; в Тюмень - каждый понедельник и пятницу; в Самару - по понедельникам и четвергам; добраться до Перми можно будет по четвергам и воскресеньям.