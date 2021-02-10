Алиханов поручил проверить порядок начисления платы за отопление в Балтийске

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В Балтийске проверят порядок начисления платы за отопления. Соответствующее поручение дал губернатор Антон Алиханов после обращения жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По предварительным данным, из-за продолжительных низких температур объем тепловой энергии в Балтийске для отопления жилых помещений с декабря 2020 года по настоящее время возрос почти на 36%», - заявили в пресс-службе правительства

Обоснованность начисления платы за тепловую энергию, работу управляющих компаний и тепловых сетей проверит министерство строительства и ЖКХ. В случае, если по итогам оперативной проверки будут выявлены нарушения при начислении платы за отопление, последуют меры реагирования и выдача предписаний ответственным лицам, добавили в правительственной пресс-службе.