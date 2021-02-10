На ул. Яналова калининградец несколько раз ударил ножом сожительницу

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который нанес ножевые ранения своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Наряд группы задержания получил информацию о том, что жильцы дома на улице Яналова услышали шум борьбы и крики в одной из соседних квартир.

Прибывшие на место, росгвардейцы встретили в подъезде мужчину со следами крови на одежде. Поднявшись в квартиру, они обнаружили раненую ножом женщину.

«Как выяснилось, при распитии спиртного между потерпевшей и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и нанес женщине несколько ударов ножом в область ноги.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.