Калининградцу грозит до 2 лет колонии за поддельное водительское удостоверение

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде завели уголовное дело на водителя, попавшегося с поддельными водительские правами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
22-летнего мужчину остановили инспекторы ГИБДД. Горожанин предъявил своё водительское удостоверение, однако полицейский выявил, что оно имеет признаки подделки.
Документ направили на экспертизу, которая подтвердила, что шрифт в удостоверении не соответствует государственным нормам.
Теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет, отметили в пресс-службе областной полиции.