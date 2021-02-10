Калининградцу грозит до 2 лет колонии за поддельное водительское удостоверение

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде завели уголовное дело на водителя, попавшегося с поддельными водительские правами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

22-летнего мужчину остановили инспекторы ГИБДД. Горожанин предъявил своё водительское удостоверение, однако полицейский выявил, что оно имеет признаки подделки.

Документ направили на экспертизу, которая подтвердила, что шрифт в удостоверении не соответствует государственным нормам.

Теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет, отметили в пресс-службе областной полиции.