Пять экипажей ГИБДД контролируют движение на старой светлогорской трассе

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ГИБДД направила пять экипажей на старую светлогорскую трассу (автодорога Романово-Калининград) для контроля автомобильного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«При помощи спецсигналов и громкоговорителей полицейские предупреждают водителей ограничить скоростной порог. Также сотрудники полиции оказывают помощь снегоуборочной техники, частично перекрывая движение на наиболее опасных участках дороги», - рассказали в пресс-службе УМВД.

В связи с неблагоприятными погодными условиями полиция призывает водителей быть бдительными при движении на дорогах, снижать скорость, увеличивать боковой интервал и дистанцию.