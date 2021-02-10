Калининградская спортсменка завоевала два золота первенства России по пауэрлифтингу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Туле проходят национальные соревнования по одному из трёх видов пауэрлифтинга. Среди 99 участников одной из лучших стала неоднократный призёр аналогичных турниров и одна из самых перспективных представительниц отечественного пауэрлифтинга Арина Демидова.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, воспитанница мамоновской спортивной школы и региональной профильной федерации отличилась как в своей весовой категории, так и в абсолютной. Арина в лучшей из трёх попыток зафиксировала штангу весом 132,5 килограмма, установив новый личный официальный рекорд. При личной массе в 55 килограммов 900 граммов это позволило ей первенствовать среди четырёх соперниц по весовому дивизиону «до 57 килограммов» и стать лучшей в абсолютном сравнении с результатами и личным весом всех 45 участниц женского первенства.

Отметим, что эта победа позволила калининградской спортсменке квалифицироваться на первенство мира 2021 года, которое планируют провести в Казахстане.

Соревнования в Туле продолжаются. 11 февраля атлеты будут соперничать в классическом жиме штанги лёжа, то есть без использования специальной экипировки.