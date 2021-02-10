В центре Калининграда из магазина изъяли куртки и дубленки без маркировки

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининграде в одном из магазинов на улице Черняховского изъяли крупную партию верхней одежды без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В торговом зале продавали верхнюю одежду из меха и кожи: дубленки и куртки без маркировки средствами идентификации. У части товара удалось установить страны происхождения – Турция, Италия, Франция, Польша.

По результатам проверочных мероприятий 359 единиц одежды изъяли из оборота для установления статуса товара.

В пресс-службе таможни отметили, что за введение в оборот товаров без соответствующей маркировки предусмотрена административная и уголовная ответственность.