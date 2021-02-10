Калининградские астрономы сфотографировали комету, находящуюся в 700 млн км от Земли

Комета C/2019 L3 (Atlas), снятая в пос. Дорожный 06 февраля 2021 года (диффузный объект по центру кадра). Фото: БФУ им. И. Канта

Калининградские астрономы из БФУ имени Канта в минувшие ясные морозные ночи пополнили коллекцию снимков небесных тел.

«За последние дни в объективы телескопов попали сразу несколько объектов. Так, была проведена серия съемок кометы C/2019 L3 (Atlas), которая находится сейчас на расстоянии около 700 миллионов километров от Земли. Расстояние до нее достигнет минимума лишь в январе следующего года, однако уже сейчас комета достаточно яркая, чтобы ее можно было запечатлеть в хороший любительский телескоп», - сообщает пресс-служба БФУ имени Канта.

Кроме того, удалось снять яркую звезду и небольшой астероид.

Сделанные астрономами фотографии уже отправлены в Центр малых планет (MPC) Смитсоновской астрофизической обсерватории.